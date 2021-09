Pour le «foodie» ou le chef en vous

Pour une 10e année le fameux FOODCAMP est de retour mais cette fois à l’Atelier Gourmand des Galeries de la Capitale. À compter d’aujourd’hui jusqu’au 26 septembre), 8 ateliers présentés par 8 chefs renommés vous feront explorer leurs univers gastronomiques autant en découverte qu’en dégustation. Parmi les chefs réputés qui seront en vedette lors de l’événement, notons : ce soir, 17 h 30, « Jīdàn Gēng: oeuf à la chinoise », avec Frédéric Cyr (Fairmont Le Château Frontenac); vendredi, 17 h 30, « Vide frigo et zéro gaspillage » avec Florence-Léa Siry (Chic frigo sans fric); samedi, 13h, « Dessert gourmand aux légumes » avec Isabelle Plante (Café Ricardo); dimanche, 13h, « Les oubliés de la cuisine végé » avec Eve-Lyne Auger (La Fraîche); et dimanche, 10h, « Mangez le St-Laurent » Raphael Vézina (Laurie Raphaël). Le FOODCAMP 2021 pourra aussi compter sur 3 invités spéciaux : samedi, 10h, « Stracciatella e pizza » avec Mirko D’Agata, champion mondial de pizzaioli dans la catégorie « pizza romaine »; samedi 10h30, « Revisiter la cuisine populaire » avec Massimo Piedimonte et dimanche, 15h30, « Gibiers du Québec » avec l’incontournable Jean-Luc Boulay du Saint-Amour. Vous pouvez acheter vos billets (virtuel et/ou présentiel) à https://lepointdevente.com/featured/1300 .

Vélo-calèche

Photo courtoisie

Les aînés(es) des résidences pour personnes âgées (RPA) sur les territoires de Saint-Étienne, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur, à Lévis, peuvent, depuis peu, profiter d’une nouvelle acquisition parrainée par le Club Lions Saint-Etienne/Saint-Nicolas/Saint-Rédempteur. Il s’agit d’un vélo-calèche qui a comme objectif de briser l’isolement et améliorer l’inclusion sociale par des balades dans leurs quartiers. L’inauguration officielle du vélo-calèche, aux couleurs du Club Lions, se fera en après-midi aujourd’hui à la Résidence Saint-Étienne-de-Lauzon. Pour défrayer les coûts reliés l’acquisition de ce mode de transport original, le Club Lions Saint-Etienne/Saint-Nicolas/Saint-Rédempteur, s’est tourné vers le programme fédéral de subventions et de contributions « Nouveaux Horizons pour ainés » qui offre un soutien financier pour la réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et dans leur collectivité.

Maintenant 80 ans

Photo courtoisie

Je lui avais réservé un petit espace dans ma page pour ses 75 ans en 2016 et le revoici en 2021, cette fois pour son 80e anniversaire de naissance aujourd’hui. Clermont Aubert (photo) réside à Lévis, il est retraité de la Boulangerie Samson où il a travaillé à titre de livreur pendant 29 ans, Il prend bien soin de son épouse Nicole, avec qui il est marié depuis bientôt 60 ans. Il a 7 enfants, dont Lucie qui habite au Mexique depuis presque 30 ans mais qui sera à ses côtés cette année. Il a une vingtaine de petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. On me dit qu’il est toujours très actif. Clermont je vous donne rendez-vous dans 5 ans, en 2026, pour vos 85 ans.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 septembre 2020. Le président chinois Xi Jinping (photo) s'engage à l'ONU à ce que le pays adopte des objectifs climatiques plus stricts, notamment en devenant neutre en carbone d'ici 2060.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anthony Powers (photo) digne fils de Richard Powers et président de Les Assurances Richard Powers Inc., 37 ans...Patrice Bernier, analyste soccer à TVA Sports, 41 ans...Josée Potvin, du Groupe Resto-Plaisirs...Meggie Lagacé, chanteuse et participante de Star Académie 2004, 36 ans...Patrick Fiori, chanteur français, 51 ans...Maxime Martin, humoriste québécois, 52 ans...Bruce Springsteen, chanteur, compositeur et guitariste américain, 72 ans...Christian Bordeleau, joueur de hockey québécois (1968-79) avec les Nordiques de L’AMH 1974 à 1979, 74 ans...Julio Iglesias, chanteur de charme, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 septembre 2020 : Juliette Gréco (photo), 93 ans, icône de la chanson française qui a connu une carrière de plus de 60 années... 2020 : Gale Sayers, 77 ans, ancien porteur de ballon des Bears de Chicago (NFL) ... 2019 : Robert Hunter, 78 ans, compositeur de chansons et poète américain connu pour son association avec Jerry Garcia et Grateful Dead... 2018 : Gary Kurtz, 78 ans, producteur de cinéma américain... 2017 : Charles Bradley, 68 ans, chanteur de soul américain... 2007 : Guy Lemieux, 84 ans, un des pionniers du journalisme sportif qui a passé la majeure partie de sa vie professionnelle au Journal de Québec... 2014 : Gilles Latulippe, 77 ans, comédien québécois avec une carrière de 55 ans à la télévision et au théâtre... 2012 : Sam Sniderman, 92 ans, entrepreneur canadien et fondateur de Sam the Record Man... 2010 : Maurice Roussin, 75 ans et 11 mois, président fondateur des Immeubles Roussin... 2009 : Gaétan Thibodeau, l'un des premiers pionniers des Studios Unis de Québec.