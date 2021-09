Ski acrobatique: une première depuis 1993!

Pour la première fois depuis 1993, Le Relais accueillera une étape de la Coupe du monde de ski acrobatique.

Les meilleurs sauteurs de la planète seront en action le 6 janvier et tenteront de remporter de précieux points qui leur permettront de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin qui prendront l’affiche à compter du 4 février.

Parce que le saut avait été diminué afin de répondre avant tout aux besoins de l’équipe du Québec de développement, Nicolas Fontaine ne croyait pas que Le Relais pourrait accueillir de nouveau une étape de la Coupe du monde, mais une visite des installations de Deer Valley et de Ruka en Finlande l’an dernier a modifié sa vision.

Plusieurs athlètes québécois

« Les sauts sont plus petits partout dans le monde comparativement à ce qu’on voyait à l’époque où je sautais, a expliqué le directeur général du Centre national d’entraînement acrobatique Yves Laroche et responsable du recrutement pour l’Association canadienne. On retrouve trois sauts au lieu de sept. L’Association canadienne était intéressée de venir à Québec, compte tenu de la présence de plusieurs athlètes de la région au sein de l’équipe nationale. Parmi les sauteurs de l’équipe de la nouvelle génération, on compte 70 % des athlètes du Québec. »

Le responsable du ski acrobatique au sein de la Fédération internationale de ski (FIS) sera à Québec le 7 octobre en compagnie du chef de la direction de l’Association canadienne Peter Judge afin de vérifier les installations.

« C’est certain que le site va répondre aux exigences, a assuré Fontaine. Ils seront à Tremblant quelques jours plus tard en prévision de la Coupe du monde de bosses qui aura lieu aussi en janvier. »

« Ce n’est pas évident de tenir une Coupe du monde en milieu de semaine, mais l’important est que le circuit revienne à Québec et que les athlètes aient l’occasion de se produire à la maison, de poursuivre le médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’Albertville en 1992 alors que son sport était en démonstration. L’objectif est de tenir une Coupe du monde pendant plusieurs années et éventuellement de présenter la finale en soirée comme ça se fait ailleurs et d’en faire un gros spectacle. »

Des jeunes au rendez-vous

Déjà qualifiés pour Pékin en vertu de leurs deux podiums en Coupe du monde l’an dernier, Lewis Irving et Marion Thénault seront les têtes d’affiche de l’équipe canadienne, mais quelques jeunes tenteront aussi d’obtenir leur laissez-passer pour la Chine.

« Nos jeunes sont tous dans le top 25, a précisé Fontaine. Ça fait dix ans qu’on développe et ils sont maintenant rendus en Coupe du monde. Ça fait longtemps que l’équipe canadienne n’a pas été aussi forte que ça. »

Fontaine et les membres de l’équipe canadienne sont actuellement à Park City en Utah afin de préparer leur saison.

« Parce que nous avons démoli les rampes d’eau pour en construire des temporaires, ce n’était pas suffisant pour l’entraînement de nos meilleurs athlètes qui font des triples sauts avec trois vrilles. On passe donc deux mois ici et on sera de retour la semaine prochaine. »