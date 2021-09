BOIVIN, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 septembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Lise Boivin, conjointe de feu monsieur Marcel Ferland. Elle était la fille de feu monsieur Charles Boivin et de feu dame Anita Imbeault.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que les enfants de son conjoint et des ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Merci également aux gens qui ont été proches d'elle: Estelle Ferland (feu Jean-Yves Bélanger), Gaston Ferland, Louise Borgia (Carol Drolet) et Reina Belly (Jean Wellman). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Qc), G6V 3Z1, téléphone: 418-835-7188