Accessoires de cuisine: comme sur des roulettes

Lorsqu’il est question de concocter un plat ou un dessert qui nécessite une pâte, plusieurs accessoires s’assurent que tout se passe comme sur des roulettes.

Coupe-pizza

Photo courtoisie, Lee Valley

Peu importe l’épaisseur de la pâte à pizza et de ses garnitures, cet accessoire tenant dans la paume de votre main permet d’appliquer une pression optimale pour couper la pizza nettement et aisément, en un seul essai. Son couvre-lame est intégré, pour plus de sécurité.

► leevalley.com > 13,50 $

Pique-pâte

Photo courtoisie, La Guilde culinaire

Utilisez ce rouleau d’allure originale pour faire de petits trous dans la pâte à pizza, la pâte brisée, la pâte sucrée, etc., pour obtenir une croûte bien aérée. L’opération sera plus facile et plus rapide à réaliser qu’en employant une fourchette.

► La Guilde culinaire > 7,95 $

Tarte torsadée

Photo courtoisie, Aux Arts de la Table

Ornez vos tartes d’une élégante bordure torsadée, pour une finition qui saura se faire remarquer ! Après avoir réalisé un pourtour épais de pâte, il suffit d’y glisser la roulette qui créera le motif tout en coupant l’excédent.

► aux-arts-de-la-table.com > 8,95 $

Double roulette

Photo courtoisie, Aux Arts de la Table

Au moment de découper la pâte à tarte ou à biscuits, le fondant, la pâte à sucre et même les pâtes fraîches larges, ayez toujours sous la main cette double roulette. Qu’elle soit bien droite ou dentelée, la finition sera parfaite.

► aux-arts-de-la-table.com > 9 $

Emporte-pièce

Photo courtoisie, Lee Valley

Il n’est pas toujours simple de tailler des ronds parfaits dans une pâte sans faire trop de retailles. Ce rouleau à lames incurvées (4, 6, 8 et 10 cm) permet de couper plusieurs cercles répétitifs en maximisant votre abaisse et en gagnant du temps.

► leevalley.com > 14,50 $