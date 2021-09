Attaque à la hache sur des pancartes électorales

Une enquête a été ouverte par le service de police de Longueuil après qu’un homme a détruit plusieurs pancartes électorales à coup de hache à Saint-Bruno-de-Montarville.

« Je n’en reviens pas, c’est extrêmement choquant. Ça fait huit ans que je suis en politique municipale et je n’ai jamais rien vu de tel », soutient Isabelle Bérubé, conseillère municipale et candidate au poste de mairesse pour la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie.

Lundi soir, un homme muni d’une petite hache a attaqué quatre affiches électorales de Mme Bérubé et de sa candidate au poste de conseillère, Véronique Mauro, qui se lancent sous la bannière d’Ensemble Saint-Bruno.

Une témoin a réussi à prendre en photo l’homme qui a emporté les pancartes détruites avec lui dans sa voiture.

Le lendemain, Mme Bérubé est allée déposer une plainte auprès du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), puisque la détérioration ou la modification des pancartes électorales est punie par le Code criminel canadien.

Selon la loi, les contrevenants peuvent être notamment inculpés de méfaits à l’égard des biens qui peuvent valoir jusqu’à deux ans de prison.

Le SPAL a confirmé, vendredi, qu’une enquête avait été ouverte pour vol de pancartes.

Ailleurs dans la ville, d’autres affiches de campagne de Mme Bérubé ont fait l’objet d’acte de vandalisme, dont une où quelqu’un a découpé les têtes des candidats. Au moins douze autres affiches auraient aussi disparu, d’après la candidate.

Selon cette dernière, ce sont seulement les affiches qui représentent son parti qui ont été vandalisées.

« Même si ce ne sont que des affiches, on prend quand même ça comme une attaque personnelle contre nos idées, contre les valeurs que l’on véhicule », laisse tomber Mme Bérubé.

Tension palpable

Pour cette élue qui siège actuellement comme conseillère, cet événement montre bien le climat de tension qui règne actuellement, mais aussi toute la haine qu’il y a envers les politiciens.

« On n’a même pas encore commencé à parler de notre programme électoral ! Alors je ne sais pas d’où vient toute cette colère exprimée », se questionne Mme Bérubé, qui est conseillère municipale depuis huit ans.

« On ne fait pas ça [de la politique municipale] pour avoir de la reconnaissance, mais pour la communauté et là on s’attaque à nous », déplore-t-elle.

