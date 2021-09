Blue Jays: les Twins gâchent le retour de Berrios

Acquis par les Blue Jays de Toronto à la date limite des transactions, le lanceur Jose Berrios a disputé un premier match au Minnesota depuis que les Twins l’ont échangé, vendredi. Son retour ne s’est toutefois sans doute pas terminé de la façon qu’il aurait aimé, puisque sa nouvelle équipe s’est inclinée 3 à 1.

• À lire aussi: À St. Petersburg, le deuil est fait

• À lire aussi: Le stade de la discorde

L’artilleur portoricain n’aura rien à se reprocher. En six manches de travail, Berrios (12-9) a permis l’ensemble des trois points adverses, sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles, en plus d’avoir fait mordre la poussière à 10 adversaires.

Luis Arraez a produit le premier point des favoris de la foule, en cognant un triple. Le frappeur suivant, Byron Buxton, a permis à Arraez de croiser la plaque à son tour, en raison d’une longue balle.

Du côté des Twins, le lanceur Bailey Ober (3-3) a menotté les frappeurs des Blue Jays. En cinq manches et un tiers de travail, il a permis le seul point des visiteurs – un circuit en solo de Marcus Semien – sur quatre coups sûrs. Il a aussi passé six opposants dans la mitaine.

Borucki entame sa suspension

Par ailleurs, le lanceur Ryan Borucki a vu sa suspension être réduite de trois, à deux matchs, quelques heures avant le match.

Selon le réseau Sportsnet, le releveur a porté la décision initiale du baseball majeur en appel et a eu gain de cause. Il a d’ailleurs purgé le premier match de sa suspension, lors du premier duel contre les Twins.

Durant un match contre les Rays de Tampa Bay, mercredi, Borucki avait atteint le voltigeur Kevin Kiermaier. Plus tôt dans la série, ce dernier avait pris un papier appartenant aux Blue Jays, contenant des stratégies pour contrer les frappeurs de la formation floridienne. Alex Colome a signé son 16e sauvetage de la saison dans le gain.

Les deux équipes disputeront le deuxième match de leur série, samedi.

Borucki avait aussi écopé d’une amende à la suite de ce geste.

Les Yankees soufflent dans le cou des Red Sox

Les Yankees de New York sont en mission et les Red Sox de Boston sont leurs victimes du moment. Les Bombardiers du Bronx ont défait leurs adversaires 8 à 3, vendredi au Fenway Park.

Dès leur tour initial au bâton, les visiteurs ont causé des dégâts en inscrivant trois points. Aaron Judge (double), Giancarlo Stanton (roulant) et Gleyber Torres ont chacun produit un point durant cette séquence.

Stanton est revenu à la charge en troisième manche, avec une longue balle de trois points. Kyle Higashioka a enchaîné avec un simple pour compléter une seconde poussée offensive, de quatre points cette fois-ci.

Comme Stanton, Torres a produit un point en première manche avant d’expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain plus tard dans la rencontre. Son circuit solo, au septième tour au bâton des siens, a produit le dernier point des Yankees.

Au monticule pour les visiteurs, Gerrit Cole n’avait toujours pas accordé de points après cinq manches, mais ce scénario a changé quand Rafael Devers a frappé une longue balle de trois points, en sixième manche.

Néanmoins, la victoire est allée au dossier de Cole (16-8), qui a permis cinq coups sûrs et trois buts sur balles, tout en faisant mordre la poussière à six adversaires.

Pour les favoris de la foule, le lanceur Nathan Eovaldi (10-9) a connu une soirée difficile, lui qui a accordé sept points sur autant de coups sûrs et deux buts sur balles, en deux manches et deux tiers de travail. Il n’a pas réussi à retirer un seul frappeur sur des prises.

Les deux rivaux de la section Est de l’Américaine s’affronteront de nouveau, samedi.