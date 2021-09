Capitale-Nationale : Un deuxième centre de dépistage sans rendez-vous d’ici deux semaines

Devant les longues files d’attente à la clinique de dépistage Colbert, le CIUSSS offrira d’ici deux semaines des tests de dépistages sans rendez-vous dans le nouveau centre situé au Port de Québec.

Selon nos informations, l’achalandage a pris une telle ampleur à la clinique du parc Colbert depuis les derniers jours, que certaines personnes s’y sont présentés en fin de journée lundi et mardi dernier, sans pouvoir être testées avant la fermeture, à 20h.

Pour le moment, seule cette clinique offre des tests de dépistage sans rendez-vous à Québec. L’attente y est d’ailleurs très importante les dimanches, lundis et mardis, en fin de journée, admet le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La porte-parole, Mélanie Otis, se dit «consciente » des problèmes que peuvent occasionner cette attente, particulièrement pour les jeunes familles, alors que la région fait face à une recrudescence des cas de COVID-19 chez les jeunes. «On y travaille de façon intense, c’est notre priorité», dit-elle.

Malgré tout, l’offre de dépistages sans rendez-vous à la clinique du Port de Québec ne sera pas disponible avant deux semaines, faute de main d’œuvre. «[...] les étudiants, nombreux, qui travaillaient au dépistage sont moins disponibles. De même, plusieurs employés qui étaient délestés pour le dépistage sont retournés dans leurs fonctions. Les retraités comptent encore pour une bonne part de nos employés pour le dépistage, mais ils reprennent également leurs activités», explique-t-elle.

«Si on est en mesure d’ouvrir le sans rendez-vous avant deux semaines, on va le faire, c’est certain», poursuit-elle.

Ouvert depuis mercredi, le centre de dépistage du Port de Québec a permis le dépistage de 350 personnes. D’ici deux semaines, le CIUSSS souhaite faire augmenter ce nombre à 1500, avec l’offre sans rendez-vous.

Fermeture du Centre de foires

La fermeture du centre de vaccination et de dépistage au Centre de foires le mois dernier a occasionné plus d’achalandage au parc Colbert, mentionne le CIUSSS. «De juin à août, notre offre de dépistage était de trois à quatre fois supplémentaire aux besoins [...] On ne pouvait pas non plus savoir comment le virus allait évoluer », mentionne Mme Otis, qui souligne que la ville de Québec réclamait également ses locaux d’ExpoCité.

Capacité de dépistage à Québec :

Entre 2600 à 3000 prélèvements par jour

Lorsque la clinique du Port de Québec offrira les tests sans rendez-vous, ce nombre grimpera entre 4000 et 4300 par jour.

1200 prélèvements sont effectués chaque jour à la clinique Colbert

Nombre d’éclosions dans la Capitale-Nationale: