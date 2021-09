Changements climatiques: Fitzgibbon croit au potentiel économique

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon salue les nombreux manifestants aujourd’hui qui ont décidé de marcher pour l’environnement.

Il a tenu à préciser que l’environnement était un élément important de leur gouvernement en rappelant les bons coups dans l’aéronautique et celui du contrat historique entre Hydro Québec et la ville de New York.

«On l’a fait cette semaine avec Hydro-Québec et l’état de New York, on parle de 3,9 mégatonnes de réduction de GES. L’agenda du gouvernement est clairement vers les changements climatiques», souligne le ministre de l’Économie et l’Innovation.

De passage à l’émission À Vos Affaires vendredi, il même suggéré que l’environnement pourrait être un aspect économique intéressant pour le Québec.

«J’ai toujours dit que l’environnement et les mesures de lutte au changement climatique, ça va alimenter l’économie», explique Pierre Fitzgibbon.

Une relance pour l’industrie du tourisme et des spectacles?

Certaines industries comme le tourisme, les spectacles, la restauration ont encore de la difficulté à tirer leur épingle du jeu en raison de la pandémie. Pierre Fitzgibbon est resté réaliste en affirmant que la COVID-19 allait continuer à forcer ces entreprises à tourner au ralenti, mais pense que les mesures du gouvernement vont aider.

«Je suis confiant que nos mesures sanitaires entre autres le passeport vaccinal vont faire effet», mentionne le ministre de l’Économie et l’Innovation.

