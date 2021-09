COVID-19 : la Tunisie lève le couvre-feu nocturne

Le président tunisien Kais Saied a décidé vendredi de lever le couvre-feu nocturne en vigueur presque sans discontinuer depuis mars 2020 pour limiter la propagation de l’épidémie, tout en imposant le certificat vaccinal pour la participation aux évènements publics ou privés.

La levée du couvre-feu, actuellement en vigueur entre minuit et 05h00, sera effective à partir de dimanche, a précisé la présidence dans un communiqué.

La présentation d’un certificat de parcours vaccinal complet de deux doses sera toutefois désormais obligatoire pour « participer aux manifestations, activités et rassemblements publics et privés dans les espaces ouverts ou fermés », a précisé le communiqué.

Après un pic de la contamination entre le 7 et 13 juillet avec plus de 3000 cas par jour et plus de 100 décès, la Tunisie a connu ces dernières semaines une baisse considérable du nombre des malades et des morts par la COVID.

Le 22 septembre la Tunisie, un pays de 12 millions d’habitants, a enregistré 556 nouveaux cas dont 7 décès, selon le dernier bilan du ministère tunisien de la Santé.

Cette amélioration de la situation sanitaire dans le pays intervient après l’accélération de la campagne de vaccination grâce aux dons envoyés par plusieurs pays.

Près de 5 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin et 2,6 millions les deux doses.

Le ministère de la Santé prévoit la vaccination complète de 60% de la population d’ici fin octobre.

