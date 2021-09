Devenez porteurs de lumière pour Québec ville en rose

L’événement Québec ville en rose au profit du Centre des maladies du sein (CMS) du CHU de Québec, célèbre son 10e anniversaire. Sous la présidence d’honneur de William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, cette grande levée de fond vous invite à devenir porteurs de lumière.

Faites comme Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe de l’information au Journal de Québec et Julie Couture, chef d’antenne du TVA Nouvelles Québec (photo), en vous engageant à amasser des dons. Ceux-ci seront destinés à l’acquisition d’équipements hautement technologiques, au financement de projets de recherche clinique novateurs, au soutien de l’enseignement et de la formation des nouvelles pratiques et à l’humanisation des soins.

Votre contribution fera une différence dans le quotidien des femmes et des hommes atteints de cancer du sein. Plus de 1 200 nouveaux cas sont diagnostiqués et traités annuellement au CMS, puis 80% d’entre eux peuvent être traités hâtivement, contrôlés et même guéris grâce à l’avancement médical et aux appareils acquis par l’appui financier de la Fondation du CHU de Québec.

► Pour devenir porteur de lumière ou encourager l’un d’eux: jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/QVR