Éducatrices en CPE : «Cherche autre chose, parce qu’ici, tu vas mourir de faim»

C’était jour de grève vendredi pour les 11 000 travailleuses et travailleurs des Centres de la petite enfance affiliés à la CSN.

Les éducatrices ont manifesté un peu partout au Québec pour faire part de leur exaspération et réclamer de meilleures conditions de travail.

Voici quelques témoignages recueillis vendredi par TVA Nouvelles durant les manifestations qui se sont déroulées aux quatre coins de la province.

«On est là pour développer les enfants, qui sont l’avenir, et on n’est pas considéré. Ça n’a plus de bon sens, il faut que ça change!»

«Je fais 1000 dollars aux deux semaines. Ça me fait un peu plus que 2000 dollars par mois, après 25 ans d’expérience.»

«C’est la carrière que j’ai choisie, mais le salaire, ça nous dit : ‘’cherche autre chose, parce qu’ici, tu vas mourir de faim!’’»

«On pense toutes à une solution de secours. On réfléchit toutes à une issue de sortie, on réfléchit toutes à un moyen de faire autre chose, parce que ce n’est pas assez payant et c’est épuisant.»

«On a des négociations le 27 et le 28 (septembre). Si ça ne bouge pas, ça va s’accentuer. Il nous en reste neuf (jours de grève), on va les appliquer»

