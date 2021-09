Extradition de Carles Puigdemont: le chef du Bloc québécois demande à l’Italie de renoncer

Le chef du Bloc québécois a invité l’Italie à renoncer à l’extradition de l’indépendantiste catalan Carles Puigdemont qui a été arrêté jeudi en Sardaigne avant d’être libéré le lendemain et autorisé à quitter le pays.

«Répression violente d’un vote légitime; arrestation et emprisonnement de dirigeants indépendantistes; poursuite acharnée des meneurs en exil; intimidation persistante: l’Espagne est indigne de siéger parmi les démocraties modernes dont l’Europe est fondatrice», a dénoncé Yves-François Blanchet par voie de communiqué, vendredi après-midi.

Devant insister à un festival culturel à Alghero, en Sardaigne, l’ex-président catalan a passé la nuit en prison avant de recevoir l’autorisation de quitter l’Italie en attendant la décision de la Cour d’appel de Sassari quant à une possible extradition en Espagne.

AFP

Défendant le droit à l’autodétermination du peuple catalan, le dirigeant bloquiste a également indiqué qu’il s’inquiétait qu’une procédure judiciaire en cours pourrait mettre un frein à la visite de Carles Puigdemont au Québec.

«Je maintiens bien en vigueur l’invitation au président Puigdemont. Je dénonce que le Canada se fasse complice d’un régime espagnol redevenu répressif comme on l’a tristement connu au 20e siècle. J’offre à nouveau au président en exil tout mon soutien dans les batailles juridiques, politiques et personnelles qu’il doit mener au nom de ses valeurs, de ses principes et appuyé par un courage que j’admire profondément», a précisé M. Blanchet.

M. Puigdemont est poursuivi par l’Espagne depuis la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017.

Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises, l’eurodéputé ayant même présenté ses félicitations à M. Blanchet au lendemain des premiers résultats des élections fédérales.

«Félicitations cher ami Yves-François Blanchet pour le magnifique résultat du Bloc québécois aux élections générales canadiennes. La Catalogne et le Québec continuent plus que jamais ensemble sur le chemin de la liberté», avait-il écrit en français sur Twitter, mardi.