François Legault sonne la fin de la récréation

« Ma patience a atteint sa limite ». Avec ces quelques mots bien pesés, François Legault s’est fait l’écho de millions de Québécois tout aussi exaspérés par l’agressivité montante des manifs antivax.

Depuis des semaines, elles versent dans l’intimidation devant des écoles et des hôpitaux. Le premier ministre sonne donc la fin de la récréation. Une loi spéciale empêchera les manifestants antivax de s’approcher à moins de 50 mètres.

À défaut d’obtempérer, des amendes de 1000 $ à 12 000 $ leur seraient imposées selon les infractions commises. Il s’agira de voir si ces amendes seront réellement exigées et payées.

Également pour les partis d’opposition – chapeau aussi à la députée libérale Marwah Rizqy pour sa propre version rapide d’un projet de loi spéciale – assez, c’est assez.

Pour les pochetées d’illuminés en colère contre toute mesure sanitaire et voyant de sombres complots derrière la vaccination contre la COVID-19, tout dialogue, on le sait, est peine perdue.

Les haranguer ne sert à rien non plus. Pis encore, ça ne fait qu’alimenter leur délire de persécution.

Tenter de raisonner la déraison, par définition, est toujours mission impossible.

Mission impossible

Manifester avec respect ses désaccords avec les mesures sanitaires tient de la liberté d’expression et de réunion pacifique. Intimider et menacer des enfants, des travailleurs de la santé ou toute autre personne pour les mêmes raisons doit cependant être puni par la loi.

Cette pandémie n’est pas terminée. D’où l’importance d’agir maintenant contre la mouvance complotiste qui, au grand dam des États, traverse les frontières et les médias sociaux à la vitesse de l’éclair.

En témoigne le large consensus unissant tous les partis à l’Assemblée nationale. Incluant même le microscopique Parti conservateur d’Éric Duhaime et sa députée indépendante, Claire Samson.

L’important est que la loi soit adoptée et appliquée avec célérité et efficacité. Sur le plan politique et social, le plus complexe et le plus difficile suivront néanmoins pour les années à venir.

Que faire dorénavant ?

Que faire en effet devant cette montée inquiétante du complotisme et de l’agressivité verbale et physique qui, de plus en plus souvent, l’accompagne ? À travers l’Occident, la question se pose.

Même le premier ministre Justin Trudeau a dû passer sa campagne électorale talonné par des antivax enragés, nourris en chœur aux généreuses mamelles du trumpisme et du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier.

Ils sont peut-être peu nombreux, mais ils sont très agissants. Et surtout, menaçants. Ces mouvements sont foncièrement antidémocratiques, voire antisociaux. En sous-estimer les dangers présents et à venir pour la cohésion sociale serait une grave erreur.

Leur colère incontrôlée essaime aussi bien au-delà de leurs rangs informels. Cette semaine, à Sherbrooke, une infirmière aurait été tabassée par un homme convaincu qu’elle avait vacciné sa conjointe contre son gré.

En promettant de les punir, la loi spéciale réussira probablement à calmer les actions les plus agressantes des antivax sur la place publique.

Le vrai défi, ici comme ailleurs, restera toutefois entier.

Une fois la pandémie éventuellement passée ou sous contrôle, quelles seront les prochaines et nouvelles cibles des complotistes ? Et que pourrons-nous faire pour mieux nous en protéger ?