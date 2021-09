Jean Rousseau veut que le tramway aille jusqu’à Marly

Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec, veut que le futur tramway se rende jusqu’à l’Agence du Revenu (édifice Marly) même si cela implique de renégocier l’entente entre la Ville et le gouvernement du Québec.

C’est ce que le candidat à la mairie a fait savoir vendredi en fin de matinée lors d’un point de presse au cours duquel il présentait son équipe – désormais complète – de candidats au scrutin municipal du 7 novembre. Le prolongement du tramway jusqu’à Marly est un des éléments que M. Rousseau préconise dans le cadre de son Réseau Express Régional (RER).

Interrogé quant au risque de retard qu’une reprise des pourparlers pourrait entrainer, M. Rousseau a répondu que «les grandes portions du trajet restent intactes. Il y a déjà eu des études préliminaires. On vs reprendre la discussion sur d’autres bases».

Ce dernier a rappelé que, selon les échéanciers actuels, un éventuel consortium ne déposerait, de toutes façons, sa proposition que dans un an. «On doit prendre contrôle de ce projet. Ce n’est pas vrai qu’un consortium privé va nous dicter les décisions. Nous allons revoir les échéanciers et les budgets de ce projet et on va voir ce que ça représente pour Marly», a-t-il insisté.

Une semaine après le déclenchement officiel de la campagne électorale, l’équipe de Démocratie Québec est désormais complète. Le parti a annoncé neuf candidats. Dans Lac-Saint-Charles-Saint-Émile, Alexandre Ménard prendra finalement la place de Julien Cabana qui a dû se désister «pour des raisons personnelles et familiales», selon M. Rousseau.

Liste des nouveaux candidats annoncés par Démocratie Québec

Louis XIV, Pierre Nadeau

Loretteville–Les Châtels, Éric Lapointe

Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Guy Boivin

Cap-Rouge–Laurentien, Jean-Éric Fiorito

Des Monts, Bernard Martineau

Pointe-de-Sainte-Foy, Pierre Martin

Neufchâtel–Lebourgneuf, Marion Albert

Chute-Montmorency–Seigneurial, Caroline Larouche

Lac Saint-Charles–Saint-Émile, Alexandre Ménard