L'acteur Michael K. Williams mort d'une «overdose accidentelle»

NEW YORK | L’acteur américain Michael K. Williams, «Omar» dans la série culte «The Wire», qui avait été retrouvé mort chez lui à New York le 6 septembre, est décédé d’une overdose «accidentelle» de fentanyl, d’héroïne, et de cocaïne, ont annoncé vendredi les services médicaux new-yorkais.

Selon le bureau du chef des médecins légistes, qui a qualifié la mort d’«accidentelle», Michael K. Williams est décédé à 54 ans d’«une intoxication aigüe, par les effets combinés de fentanyl (un puissant opiacé), de p-fluorofentanyl, d’héroïne et de cocaïne».

«Il n’y aura pas d’autre commentaire», a annoncé le bureau, dans un message transmis aux médias.

L’acteur avait été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn, l’arrondissement de New York où il avait grandi.

Michael K. Williams, dont le visage était barré d’une longue cicatrice, s’était fait largement connaître et apprécier en incarnant Omar Little, personnage atypique de la série «The Wire» de David Simon.

Dans cette plongée saisissante dans le quotidien des quartiers pauvres de Baltimore, son interprétation d’un criminel homosexuel et solitaire, doté de son propre code moral et de ses principes, avait été saluée par la critique et le public.

Dans une interview à la radio américaine NPR, en 2016, il avait raconté comment il luttait lui-même dans sa vraie vie contre son dépendance à la drogue pendant qu’il jouait dans «The Wire».

Il avait été nommé cinq fois aux Emmy Awards, sans remporter la récompense, la dernière fois en 2021 pour son rôle dans la série «Lovecraft Country».