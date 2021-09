LBJÉQ : Quand le neuvième frappeur joue les héros...

Héros inattendu du premier match de la finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec jeudi soir, Maxime Benoit, des Bisons de Saint-Eustache, a savouré pleinement le moment.

Celui qui était inséré au neuvième rang de la formation offensive en a surpris plusieurs avec un circuit en solo pour clore la rencontre, en fin de septième manche, dans un gain de 2 à 1 des Bisons face aux Aigles de Trois-Rivières, au Terrain Larry Bélisle, à Saint-Eustache.

«Un "walk-off homerun", c’est le rêve, a-t-il convenu, lorsque joint au téléphone au lendemain de son exploit. Et durant la finale des séries, je ne pouvais pas demander mieux. Personnellement, c’est mon plus beau moment de baseball, c’est certain. C’est celui qui m’a donné le plus d’adrénaline.»

Dans sa course entre le troisième but et le marbre, Benoit a ainsi lancé son casque au sol en guise de célébration avant de bondir sur la plaque payante, où ses coéquipiers l’ont accueilli dignement en sautant autour de lui.

«C’était fou, a décrit Benoit, à propos de la réaction de ses coéquipiers. Il y avait un retrait et personne sur les buts. Je me suis présenté au bâton sans rien derrière la tête, à part que je voulais mettre la balle en jeu. Puis, ç’a donné ce que ç’a donné.»

Pour l’équipe...

S’il chérit ce moment magique sur le plan personnel, le joueur originaire de Repentigny, qui est âgé de 21 ans, se montre surtout heureux pour l’ensemble de l’équipe avec laquelle il vise évidemment le championnat.

«Si jamais on arrive à gagner la finale, c'est le championnat qui va devenir mon plus beau moment de baseball», a ainsi assuré le jeune homme.

Évoluant comme receveur en défensive, Benoit fera toujours passer l’équipe en premier. Il a d’ailleurs pris soin de souligner la prestation du lanceur Nicolas Legault dans ce premier match de la finale. En sept manches au monticule, Legault n’a alloué que cinq coups sûrs de même qu’un seul but sur balles aux Aigles. Encore une fois, de par sa position accroupie derrière le marbre, Benoit a aussi le mérite d’avoir habilement dirigé Legault.

«C’est facile avec Nick, je pense qu’on ne se ferait pas de signaux et on s’en tirerait, tellement on a une bonne chimie. Il est tellement bon depuis le début des séries. Lui, il nous garde dans le match et notre rôle est de faire des points.»

Programme double à Trois-Rivières

Benoit en était à son deuxième circuit des présentes séries, lui qui avait aussi frappé la longue balle dans un gain facile face à son ancien club, le Royal de Repentigny, plus tôt ce mois-ci.

Depuis le début des éliminatoires, Marc-Antoine Lebreux et Tristan Aspeck font également partie des joueurs-clés chez les Bisons, avec des moyennes au bâton respectives de ,424 et ,421. Lebreux a aussi cogné deux circuits tandis que William Perrin domine les Bisons avec trois «bombes» et 15 points produits.

La grande finale de la LBJÉQ, disputée selon la formule 3 de 5, doit se poursuivre samedi, au Stade Quillorama de Trois-Rivières, avec un programme double. D’autres jeunes, qu’ils soient Aigles ou Bisons, auront alors inévitablement l’occasion de jouer aux héros.