Le nouveau Grenier 30 ans plus tard

Les nouveaux locaux, plus grands, plus fonctionnels, du Grenier, organisme de sécurité alimentaire, ont été officiellement inaugurés la semaine dernière en présence de nombreux invités. Maintenant situé au 491, rue Christ-Roi, au sous-sol complètement réaménagé de l’Église Christ-Roi à Lévis, Le Grenier, avec ses 9000 pieds carrés, pourra ainsi mieux répondre aux besoins de sa clientèle. L’investissement de 1,75 M$ a été rendu possible grâce à une grande campagne de financement faite auprès de la communauté d’affaires de Lévis. Fondé en 1991, Le Grenier offre des services d’aide alimentaire et d’accompagnement à des personnes et des familles du grand Lévis dans le besoin, dans le respect et la dignité, en collaboration avec des partenaires du milieu. Sur la photo, de gauche à droite : Caroline LaFontaine, DG du comptoir Le Grenier ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis et coprésident de la campagne de financement ; François Paradis, député de Lévis à l’Assemblée nationale ; René Bégin, coprésident de la campagne de financement, et Yvon Gosselin, président du CA du comptoir Le Grenier.

55 ans de mariage

Photo courtoisie

Réjeanne Frédette et Patrice Biron (photos), qui habitent la résidence Quartier Sud de Lévis, célèbrent aujourd’hui leurs noces d’orchidée. C’est en effet le 24 septembre 1966 que le couple avait prononcé ses vœux dans la paroisse Saint-Ours en Montérégie. L’année suivante, c’est l’acquisition de la terre paternelle à Saint-Agapit. Propriétaire de la Ferme Bironnière à Saint-Agapit (élevage de vaches laitières) pendant de nombreuses années, le couple s’est grandement fait connaître dans le domaine agricole dans la région de Lotbinière en accumulant plusieurs médailles lors des jugements aux diverses expositions, recevant même, en 1977, la médaille d’or de l’Ordre du mérite agricole du Québec. En 2001, M. Biron a fait son entrée au Temple de la renommée de l’agriculture du Québec dont il avait été un membre fondateur 10 ans plus tôt. Finalement, en 2014, il est nommé Chevalier de l’ordre du Québec lors d’une cérémonie tenue au Salon rouge de l’Assemblée nationale à Québec. Leurs fils Stéphane et Éric ainsi que leurs conjointes, les membres des deux familles et les nombreux amis ne rateront pas l’occasion de souligner l’évènement.

Carl et Iso

Photo courtoisie

Le 21e Tournoi de golf « Carlisopen », tenu le 11 septembre dernier dans les allées du club de golf Lac Saint-Joseph, a permis d’amasser 45 000 $ au profit de LEUCAN permettant d’aider directement et concrètement les enfants atteints de cancer et leur famille. Depuis le début l’association entre le tournoi et LEUCAN, il y a 17 ans (les profits des 4 premiers tournois étant remis à d’autres causes) a permis d’amasser près de 520 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Carl Thibeault et Isobel Tardif (Carl et Iso pour Carlis), organisateurs du tournoi, et Nathalie Matte, directrice à Leucan.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 24 septembre 2015. J. Michel Doyon (photo), avocat, historien, professeur et homme politique, est assermenté à titre de 29e lieutenant-gouverneur du Québec, succédant ainsi à l’Honorable Pierre Duchesne. Sur la photo, l’Honorable J. Michel Doyon lors de son assermentation en compagnie du premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dominique Michel (photo), comédienne, actrice, animatrice et chanteuse québécoise, 89 ans...Pierre-Antoine Garneau, vice-président d’Ameublement de bureau La Capitale, Super centre de Liquidation ABC, Importations ABC et Créations Design (P.G.), 38 ans...Patrice Dubois, comédien québécois, 48 ans...Martin Petit, humoriste, comédien, acteur et animateur québécois, 53 ans...Luc Picard comédien québécois, 60 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 septembre 2006 : Phil Latulippe (photo) 87 ans, militaire, athlète québécois et doyen de la course de fond au Canada... 2017 : Gilles Gosselin, 77 ans, chanteur folklorique de Lévis surnommé ''le Willie Nelson du Québec’’... 2017 : Katia Pitre, 32 ans, policière de Québec au SPVQ... 2015 : Hugo St-Cyr, 36 ans, comédien, musicien et animateur québécois... 2014 : Gérard Violette, 76 ans, directeur artistique français... 2009 : Nelly Arcan, 35 ans, écrivaine québécoise... 2004 : Françoise Sagan, 69 ans, romancière et dramaturge française... 1987 : Mgr Georges-Léon Pelletier, 83 ans, évêque du diocèse de Trois-Rivières de 1947 à 1975 ... 1982 : Sarah Churchill, 67 ans, actrice britannique, fille de Sir Winston Churchill.