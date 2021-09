Les Islanders: des prétendants à la coupe Stanley?

Les Islanders de New York forment une équipe qui passe souvent sous le radar, mais il faudrait peut-être les considérer davantage au moment de prédire les éventuels gagnants de la Coupe Stanley.

La formation, qui a pour directeur général Lou Lamoriello, s’est inclinée deux fois consécutives contre le Lightning de Tampa Bay en troisième ronde des séries éliminatoires lors des deux dernières saisons dans la Ligue nationale de hockey.

«Notre groupe en entier a le ‘’feu’’, mais on ne veut pas entrer dans la saison avec les émotions trop élevées, assure l’attaquant Mathew Barzal, selon des propos tenus sur le site web de la LNH. Il s’agit d’avoir une bonne première partie, un bon premier voyage, un bon premier mois. Prendre le tout lentement et faire en sorte que tout se passe bien.»

Cet été, le club basé à Long Island s’est assuré de conserver les services de Kyle Palmieri, acquis des Devils du New Jersey à la date limite des transactions, en plus d’ajouter des joueurs comme Zach Parise et Zdeno Chara.

Le retour du capitaine

Le plus bel «ajout» par rapport à l’équipe ayant baissé pavillon en sept matchs face aux éventuels champions de la coupe Stanley, cependant, pourrait bien être son capitaine Anders Lee. Celui-ci a été limité à 27 matchs la saison dernière et n’a pas participé aux séries en raison d’une blessure au genou.

«C’était très difficile de ne pas pouvoir être sur la glace avec mon équipe et d’être en même temps en réhabilitation. La manière dont mes coéquipiers ont embrassé le défi a été une véritable inspiration pour moi dans ce que je vivais», a décrit Lee, en vidéoconférence.

«Je me sens très bien, a poursuivi le capitaine. C’est ce qui est bien du camp, on se remet en forme et on s’arrange pour être prêt pour le jour 1. C’est le plan et on va continuer de devenir meilleur chaque jour.»

Chara inspire

Si Lee apporte son lot de leadership à l’équipe, on peut certainement en dire de même pour Chara, qui se fait toujours remarquer partout où il va.

«Ajouter Zdeno à notre équipe est spécial, a mentionné Lee. Son expérience, son leadership et son côté physique ne sont que quelques éléments d’une longue liste de ce qu’il apporte.»

«C’est un leader qui est passé à travers tellement de choses, il apporte une bonne présence, a ajouté Barzal. Il jouait dans cette ligue avant que je sois né [NDLR, Barzal est né en mai 1997, quelques mois avant que Chara fasse son entrée dans la LNH]. C’est super d’avoir une telle présence sur la glace [...] Le voir travailler fort sur la patinoire et dans la salle d’entrainement, de l’avoir dans la chambre, c’est amusant pour l’équipe. On peut le prendre en exemple dans toutes les choses qu’il fait, il est tout un professionnel.»