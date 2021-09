Montréal: il ciblait des ainés pour les voler chez eux

Un homme soupçonné de s’être introduit chez des personnes âgées «seules et vulnérables» pour les détrousser a été arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Michel Sauriol, 56 ans, aurait ciblé des ainés des arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Il a comparu plus tôt cette semaine pour répondre à des accusations d’introduction par effraction, de vol, de recel et de fraude.

Les faits qu’on lui reproche remontent au 19 août et au 21 septembre, selon les autorités.

Dans les deux cas, le suspect aurait visité ses présumées victimes sur l’heure du midi et leur aurait demandé un verre d’eau, profitant du moment où il se trouvait seul pour fouiller des pièces à la recherche de cartes de crédit et d’effets personnels, d’après le SPVM. Par la suite, Sauriol aurait effectué des transactions frauduleuses avec les cartes de crédit dérobées.

Vendredi, le SPVM a indiqué dans un communiqué que Sauriol pourrait avoir fait d’autres victimes à l’aide du même stratagème.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît une personne qui aurait pu être victime de Michel Sauriol est invitée à déposer une plainte officielle en se rendant à son poste de quartier ou en communiquant avec le 911. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Cime Montréal au 514 393-1133.