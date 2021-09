Prestigieuse dégustation

La Dégustation de prestige, activité phare de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, sera de retour le 7 octobre. Fort de l’édition 2020 qui a fracassé tous les records, l’événement revient avec la même formule, soit la récupération ou la livraison de boîtes gastronomiques à savourer chez soi. La Dégustation de prestige à la maison, présentée par Dessercom, se déroulera sous la présidence d’honneur d’Édith Cloutier, présidente régionale, Rogers Québec. Réservez vos boîtes repas d’ici le 29 septembre et celles-ci seront prêtes à être livrées ou récupérées les 6 et 7 octobre. Le jour de l’événement, joignez-vous au 6 à 8 virtuel dans le confort de votre foyer et vivez une soirée pendant laquelle tout peut arriver.

En prenant part à cette activité, vous contribuerez aux actions de la Fondation, qui sont regroupées sous quatre mandats spécifiques afin de développer l’Hôtel-Dieu de Lévis. Il s’agit de la participation aux projets d’infrastructures, l’achat d’équipements de pointe, l’achat de matériel pour appuyer et pour reconnaître l’expertise des équipes médicales, ainsi que le soutien à la recherche, au transfert de connaissances et à la formation continue.

► Pour connaître tous les détails, réserver vos boîtes, acheter vos billets de tirage et participer à l’encan silencieux, consultez le fhdl.ca/activites/la-degustation-de-prestige-a-la-maison-2021 .