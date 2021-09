Roulades de filet de sole à la moutarde

Nous reprenons souvent les mêmes recettes quand on cuisine la sole. Cette recette originale et simple se prépare en deux temps, trois mouvements. Avec la garniture de champignons, la moutarde et le cumin moulu, les saveurs vous surprendront. Vous en redemanderez. Nous suggérons d’accompagner le tout d’un riz sauvage, qui apportera une texture supplémentaire au plat.

