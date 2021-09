Sorties d'automne: trois nouvelles terrasses à découvrir

Dîner en terrasse, au soleil, ou profiter des longues soirées pour s’attabler à l’extérieur et observer la foule déambuler sur les trottoirs bondés, voilà de grands plaisirs encore à notre portée. Profitons du mois de septembre pour découvrir de nouveaux espaces, récemment aménagés pour notre plus grand plaisir. Voici trois nouvelles terrasses à découvrir.

Chez Guédille

Photo courtoisie, Chez Guédille

535, boulevard Marie-Victorin, Boucherville

@chezguedille

Pour un joyeux pique-nique les pieds dans le sable, rendez-vous à la Marina de Boucherville, à la cantine Chez Guédille.

On y découvre depuis cet été l’immense murale Summer vibe, réalisée par l’artiste franco-canadien Meka, en collaboration avec Romeo’s Gin.

Plaisir pour les yeux autant que pour les papilles, voici l’occasion de déguster de fabuleuses guédilles, des fish and chips ou encore un poke bol, accompagnés des colorés prêts à boire de Romeo’s Gin. Ouvert toutes les fins de semaine jusqu’aux temps froids.

Pincette

Photo courtoisie, Pincette

94, rue Saint-Paul Est, Montréal

pincettemtl.com/

Rue Saint-Paul, en plein cœur du Vieux-Montréal, Pincette offre une expérience accessible et raffinée à la fois, digne des traditionnels shacks à homard de la côte Est.

On y déguste des acras de morue à la fraîcheur sans égale, des plateaux de fruits de mer et des chaudrées de palourdes, mais aussi une poutine au homard comme dans nos rêves les plus fous, et même un mac and cheese au homard !

Dans son décor lumineux comme un bord de mer, ou sur sa terrasse en plein cœur de l’action, Pincette vous accueille avec chaleur et attention.

Les Quartiers Belle Gueule

Photo courtoisie, Les Quartiers Belle Gueule

5585, rue de la Roche, Montréal

brasseursrj.com

@bierebellegueule

On boit de la bière Belle Gueule depuis 30 ans, pourtant ce n’est que maintenant que la microbrasserie inaugure son nouveau brewpub, agrémenté d’une grande terrasse offrant une vue directe sur la salle de brassage, en bordure du parc Laurier.

Les classiques de Belle Gueule y sont servis, mais aussi des bières d’exploration, nouvellement brassées plusieurs fois par mois, et servies exclusivement sur place, accompagnées de planches de charcuteries et autres tapas.

À ne pas manquer, l’Oktoberfest, du 23 septembre au 3 octobre, une occasion de marier bière et choucroute garnie, hot-dogs allemands et bretzels traditionnels.