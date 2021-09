Un premier match préparatoire pour le Canadien face aux Maple Leafs

Le Canadien disputera, samedi soir à Toronto, le premier des six matchs préparatoires qui le conduiront vers l’ouverture de la saison, le 13 octobre, également dans la Ville Reine.

Face aux Maple Leafs, les partisans du Canadien auront l’occasion de voir à l’œuvre le trio qui a grandement aidé leurs favoris à atteindre la finale de la coupe Stanley : Nick Suzuki, Tyler Toffoli et Cole Caufield.

Rappelons que les trois avaient terminé au sommet des pointeurs de l’équipe lors des séries éliminatoires avec une récolte respective de 16, 14 et 12 points.

Au sein du groupe de vétérans, on retrouvera également Artturi Lehkonen, Jeff Petry, Alexander Romanov et Brett Kulak, de même que les nouveaux venus Mathieu Perreault et Cédric Paquette.

Devant le filet, Cayden Primeau et Michael McNiven devraient se partager la tâche.

L’équipe rentrera à Montréal immédiatement après la rencontre puisque le traditionnel match intra-équipe Blancs contre Rouges se tiendra dimanche devant 7500 spectateurs au Centre Bell.

Sami Niku sous contrat

Par ailleurs, le Canadien a annoncé avoir mis sous contrat le défenseur gaucher Sami Niku.

Choix de septième tour des Jets en 2015, le Finlandais a disputé 54 rencontres dans l’uniforme de la formation manitobaine, récoltant 10 points, dont deux buts.

Blessé plus souvent qu’à son tour, il n’a jamais réussi à s’imposer dans le circuit Bettman. D’ailleurs, plus tôt cette semaine, les Jets ont mis un terme au contrat qu’ils détenaient toujours avec lui. Pacte qui était valide pour une autre saison.

L’entente à deux volets avec l’organisation montréalaise prévoit que Niku touchera la somme de 750 000 $ s’il évolue dans la LNH et de 425 000 $ (avec un salaire garanti de 475 000 $) s’il doit se rapporter au Rocket de Laval.

L’arrière de 24 ans viendra vraisemblablement garnir les effectifs du Rocket à la ligne bleue tout en se voulant une soupape de sécurité en cas de blessures chez le Canadien.

Niku s’ajoute au groupe d’arrières de soutien que Marc Bergevin a attiré à Montréal au cours des dernières semaines.

Chris Wideman, amené de la KHL, et Cody Goloubef, à qui on a accordé un essai professionnel, font également partie de ce groupe.