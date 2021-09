Vélo de montagne: un premier titre élite pour Léandre Bouchard

Léandre Bouchard a finalement mis la main sur son premier titre national en vélo de montagne dans la catégorie élite.

Vendredi à Baie-Saint-Paul sous la pluie, Bouchard a remporté le championnat canadien de cross-country. Il a devancé son coéquipier Marc-André Fortier par 48 secondes et Tyler Orschel a complété le podium terminant à 1 min 19 s du vainqueur.

«Mission accomplie, a résumé le coureur d’Alma après sa victoire. J’ai enfin mon premier titre dans la catégorie élite. Ce fut plus difficile les dernières années au national et c’est un beau hasard que je remporte mon premier titre au Québec à seulement deux heures de route de la maison. Ça ajoute au cachet de gagner à la maison et devant des gens qui sont importants pour moi.»

L’objectif de Bouchard était clair et les attentes élevées. «J’étais le favori et j’ai ressenti la pression un peu, a reconnu le coureur de la formation Pro Cycles OTE. J’ai travaillé avec mon préparateur mental et j’ai suivi le processus. C’était un titre très convoité. J’ai livré la marchandise.»

Même s’il ne le criera pas sur tous les toits, Bouchard s’est offert un cadeau supplémentaire en devançant Peter Disera. Cyclisme Canada avait opté pour le coureur ontarien dans sa sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo. «Je ne pouvais pas faire mieux pour leur montrer qu’ils avaient fait une erreur, a souligné l’Olympien des Jeux de Rio en 2016. Je n’avais pas de rancœur et l’honneur de porter le maillot de champion canadien la saison prochaine était bien plus important que de battre Peter.»

Champion canadien lors des deux dernières éditions en 2018 et 2019, Disera a terminé au 5e rang à 2 min 37 s de Bouchard. «En arrivant à Baie-Saint-Paul, Peter n’était pas le coureur que je me méfiais le plus, a mentionné le coureur d’Alma. J’avais été le meilleur Canadien lors de six des sept étapes de la Coupe du monde. C’est moi qui étais le plus costaud. Marc-André a fait une très bonne course et il est demeuré avec moi jusqu’au début du dernier tour. J’ai perdu un peu de temps en célébrant en fin de course. C’est le fun d’avoir deux coéquipiers sur le podium.»

Bouchard et Fortier complèteront leur saison, aujourd’hui, à l’occasion du championnat canadien de circuit court. C’est la première fois qu’un titre national sera décerné dans cette épreuve.

«C’est plus ouvert et il n’y a pas de favori, a expliqué Bouchard. C’est plus imprévisible et tactique. J’espère que nous aurons des gars sur le podium, mais il s’agira d’un bonus et la cerise sur le sundae si je gagne. J’ai déjà coché la case du titre le plus convoité.»

Du côté féminin, la victoire fut l’affaire de Jenn Jackson qui a devancé de 12 petites secondes Laurie Arseneau. Sandra Walter a complété le podium. Chez les U-23, Marianne Théberge a remporté l’argent et Emilly Johnston a mis la main sur l’or.