MOREAU, Annette Ouellet



Le 21 septembre, à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François-d'Assise, est décédée Madame Annette Ouellet-Moreau, épouse de feu Adrien Moreau, fille de feu Joseph Ouellet et de feu Rose Anna Lavoie. Native de Saint-Pacôme de Kamouraska, elle demeurait à Québec.le vendredi 1er octobre 2021 de 19h à 21h et le samedi 2 octobre 2021 de 12h à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Renée (Mario Godin), feu Lynn (Pierre Boisvert), Ann (Michel Labbé), feu Michel et Marc (Louise Boies); ses petits-enfants: Christian, Simon, Mélissa, Karl et Laurent; ses arrière-petits-enfants: Jérémie, Olivier, Thomas, Gabrielle et Nora; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: Philippe, Maria, Robert, Arthur, Raymond, Charles-Eugène, Ovila et Thérèse. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des Habitations Vivre Chez-soi pour les belles années où elle y a vécu, et souligner le dévouement et l'abnégation de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François-d 'Assise.