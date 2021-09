VIEN, Soeur Jacqueline



À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le vendredi 24 septembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Soeur Jacqueline Vien (en religion: Soeur Sainte-Thérèse-de-l'Immaculée), Soeur de la Charité de Québec, après 75 ans de vie religieuse.Soeur Jacqueline Vien était la fille de feu monsieur Joseph Vien et de feu madame Juliette Lemieux, de Lévis, (QC). Elle était la soeur ou la belle-soeur de: feu Pierre, feu Gérard (feu Julienne Munroe), feu Mariette (feu Jean-Marie Lemieux), feu Yvette, feu Georges, Jean-Claude (feu Gisèle Gendron), feu Michel (Murielle Bouchard); Thérèse (feu Louis Tardif), feu Guy (feu Hélène Létourneau), André (Francine Blouin), Christine (André Potvin). Elle avait aussi plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison