BIDÉGARÉ, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 septembre 2021, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Bidégaré, fils de feu Louis-Philippe Bidégaré et feu Marie-Jeanne Bouffard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Pam Saunders), Daniel (Nathalie Bérubé et sa fille Bianca Deslauriers), Marie-Josée et leur mère feu Maude Guay; ses petits-enfants: Olivia (Tommy Renaud), Charles (Cynthia-Kim Paré) et Gabriel Lafond-Bidégaré; sa compagne de vie Cécile Gignac et ses enfants: feu Mario, Johanne, Line, Marc et Manon; ses sœurs Bidégaré: feu Madeleine, feu Andrée, feu Lucienne, feu Marthe (feu Paul Pouliot) et feu Hélène (feu Marc-André Giguère); ses frères Bidégaré: feu Louis-Philippe (Mariette Bélanger), Paul-Henri (Lise Bilodeau) et Pierre (Denise Morneau); son beau-frère de la famille Guay: feu Robert; ses belles-sœurs de la famille Guay: Jocelyne, Carole, Andréanne (Christian Guillemette), Hélène et Christiane (Éric Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, Tél.: (418) 525-4385, www.fondationduchudequebec.org