MORAIS, Gertrude Gagnon



Au CHSLD Ste-Monique L'Ancienne-Lorette, le 19 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Gertrude Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Roch Morais et fille de feu M. Léopold Gagnon et de feu Mme Aimée Lapierre. Elle était originaire du Lac-Etchemin. La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière La Souvenance.Madame Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: André (Lyne Laflamme), Sonia (Claude Maheux), Danny et Edith (Alain Gilbert); ses petits-enfants: Marie-Hélène, Karin, Jessy, Marie-Pier, Andrea, Kevin, Jonathan et Mélina et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Florian, Gaston (Maryse Corriveau) et Claude (feu Huguette Tanguay); sa belle-sœur: Bernadette Cloutier (feu Jacques Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morais; ainsi que ses neveux et nièces des familles Gagnon et Morais et plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Michel, la grand-mère de feu Steven et la sœur de feu Gisèle (feu Claude Audet). Notre famille tient à remercier le personnel des CHSLD d'Assise et Ste-Monique pour leur humanisme et les excellents soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6