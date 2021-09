HARDY, Jeanne Gagnon



Au CHSLD Paul Gilbert de Charny, unité Le Carrefour, le 24 août 2021, à l'âge de 109 ans et 6 (six) mois, est décédée Dame Jeanne Gagnon Hardy, épouse de feu Gratien Hardy, fille de feu Joseph Gagnon et de feu Hedwidge Durand de Fortierville. Elle demeurait autrefois à Ste-Croix de Lotbinière.à 13 heures, la famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa sœur Fernande Gagnon Habel épouse de feu Laurent Habel. Sa belle-sœur Rita Sénéchal épouse de feu Paul-Émile Hardy. Ses filles : Hélène (André Roy), Anne (feu Gaston Ross), Judith (André Vallières). Ses petits-enfants : Sophy (Pierre Bernatchez Jr) et François Lemay et Karine Ledoyen. Ses arrière-petits-enfants Catherine, Alyson et Anaïs; plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel de Villa Laurence, l'équipe du CLSC de Laurier Station (infirmière, ergothérapeute et intervenante sociale) pour les soins, l'aide et le soutien à l'entrée de notre mère en CHSLD. Il nous faut souligner de façon toute spéciale, l'humanisme, l'attitude bienveillante et l'excellence des soins prodigués à notre mère par tout le personnel du CHSLD Paul Gilbert de Charny, unité "Le Carrefour". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Paul Gilbert, 9330 Boul. du Centre Hospitalier, Lévis, Qc, G6X 1L6. La direction des funérailles a été confiée à la