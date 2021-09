CHÂTIGNY, Pauline Nolin



Au CHSLD St-Augustin, le 19 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Pauline Nolin épouse de feu M. André Châtigny, fille de feu M. Émile Nolin et de feu dame Cécile Godbout. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi jour des funérailles de 11h à 13h30.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil son conjoint René Laberge, ses filles : Line (Mario D'Amours), Nathalie (Luc Simard) ; ses petits-enfants : Jonathan (Caroline Renaud), Marie-Andrée (Michaël Roberge), Étienne, Olivier (Maude St-Hilaire); ses arrière-petits-enfants : Antoine, Mia, Eliot; son neveu Yvon Chamberland, ses sœurs et son beau-frère : Yvette (feu Robert Lachance), Denise (Lucien Ferland), ses belles-sœurs : Françoise Beaulieu (feu Jean-Marie Nolin), Jacqueline Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Roger Nolin (Rita Vézina, Florence Paré), Wilfrid (Jacqueline Guillot), Gilles (Madeleine Beaulieu), Jean-Guy (Carmen Séguin), Benoît (Aline Beaulieu, Claire Grenier), André (Laurette Grenier). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca