BÉGIN, Jacques



Au Centre Hospitalier de Portneuf, le 19 septembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jacques Bégin, conjoint de dame Laure Carrier, fils de feu Noël Bégin et de feu Gabrielle Turgeon. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Laure; son fils Erik (Hannah), la mère de celui-ci Solange Noël, ainsi que ses cousins et cousines des familles Bégin, Turgeon et Gagnon. La famille tient à remercier l'infirmier Martin Vézina, la Dre Geneviève Piuze et l'intervenant psycho-social Mathieu Bouchard du CLSC Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge. Ainsi que la Dre Audrey Motard et toute son équipe des soins palliatifs du Centre Hospitalier de Portneuf pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.