VILLENEUVE, Jean



À l'Hôpital du Jeffery-Hale le 20 septembre 2021, à l'âge de 75 ans, Jean nous a quittés paisiblement. Il laisse dans le deuil sa fille Shirley (Sylvain Latulippe), son fils Richard et leur mère Pauline Lemieux ; sa petite-fille Audrey (Michaël Plamondon), ses frères et sœurs ; Bruno , Hélène, Marie, Louise, Denise, Benoît, Jacques ainsi que les conjoints et conjointes, sa tante Solange, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces des familles Cantin, Villeneuve et ami(e)s. La famille remercie grandement l'accompagnement, le respect et les bons soins prodigués par l'équipe du CLSC Orléans (spécialement l'infirmière Sonia), ainsi que l'équipe nursing (J-S-N) de l'unité de soins palliatifs du Jeff, aux docteurs Piuze et Gagnon.L'inhumation aura lieu au cimetière de Neuville le samedi 2 octobre 2021 à 14h. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire