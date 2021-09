GAUVIN, Francine



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 juin 2021, à l'âge de 80 ans et 1 mois, est décédée madame Francine Gauvin, épouse de monsieur Réal Lavoie, fille de feu madame Rose Caron et de feu monsieur Jules Gauvin. Elle demeurait à Québec.et l'inhumation des cendres au Cimetière Notre-Dame-des-Laurentides.Elle laisse dans le deuil son époux, Réal Lavoie. Elle était la mère de : Stéphane (Sandra Gagliardi), feu Nelson et Kristine (Jean-François Breton). Elle laisse dans le deuil également ses petits-enfants : Alexandre (Pascale Proulx), Keven, Donavan, Mikaël, Maëva et Samuel (Bianka Tanguay), Philip (Joëlle Gallant), Xavier (Laura Camille Bélanger), Kelly-Ann (Vincent Turmel-Gilbert); ses frères et ses sœurs; ses beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Merci au personnel soignant des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanité.