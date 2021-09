BOUCHER, Anita



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre douce maman, Madame Anita Boucher, qui est partie pour son grand voyage, le 15 mai 2020 à Québec. Elle était âgée de 80 ans et était la conjointe de feu Monsieur André Fontaine, fille de feu Madame Simone Pageau et de feu Monsieur Napoléon Boucher de Québec et s'étant établis à Saint-Jean-Port-Joli par la suite. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lucie, feu Guy, feu Yves, Elaine (Sylvain), Suzanne (Alain), Monique (Gaétan) et Annie (Francis); ses petits-enfants: Maryse, Alexandre, Fanny (Cédric), Audrey-Ann (Maxime), Sylvianne (Nicolas) et ses arrière-petits-enfants: Maylie, Zack et Mila; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Patrick (feu Cécile), feu Jeanne-d'Arc, feu Armand (Andrée), feu Rachelle (feu Paul), feu Louisette, feu Rolande (feu Eddy), Jean-Claude (Thérèse), feu Camil et Diane (feu Jean-Louis); de même que sa belle-famille: Roméo (Jeannine), feu Maurice (feu Cécile), feu Denis (feu Marielle), Claude (Julie); les belles-filles de Monique: Marie-Ève (Hugo), Émilie et leurs enfants: Loïc, Iris et Élie; ainsi que plusieurs cousins et cousines, plus particulièrement Murielle, ses filleuls et filleules, neveux et nièces, son amie Clémence, ses anciens collègues des Autobus Tremblay & Paradis, ses voisins de la Coopérative La Marée-Haute ainsi que de nombreux amies et amis. La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 10h.Par la suite, ses cendres seront déposées en terre au vieux cimetière Saint-Charles.Nous remercions le personnel de la santé pour leurs bons soins prodigués à notre maman, leur soutien ainsi qu'à leur professionnalisme.