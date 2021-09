CLAVET, André



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur André Clavet, époux de dame Nicole Mockell, fils de feu Raymond Clavet et de feu Rachelle Drapeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole, sa fille Kathy; ses petits-enfants: Laura-Jeanne et Joseph; sa sœur Nadyne (Jean-Marc Grenier); ainsi que son neveu Maxime et ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Marie-Eve O'Reilley-Fromentin, le personnel des soins palliatifs du CLSC Haute-Ville ainsi que celui de la Résidence La Chambrière pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.