DURAND, Carmen



Au CIUSSS MCQ-Centre d'hébergement Laflèche, le 22 septembre 2021, est décédée, à l'âge de 94 ans, madame Carmen Durand, épouse de feu monsieur Bernard Trottier, fille de feu monsieur Ernest Durand et de feu madame Dorilla Robert. Elle habitait Grand-Mère.Heures d'accueil: le mardi 28 septembre 2021 à partir de 11h.Suivra l'inhumation au Cimetière St-Paul de Grand-Mère. Elle laisse dans le deuil sa fille Lise (Denis Grenier) de Québec; son petit-fils Philippe; ainsi que cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CIUSSS MCQ-Centre d'hébergement Laflèche, particulièrement la Dre Sylvestre et la Dre Guillot pour les bons soins prodigués. Si vous le souhaitez, vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (https://alzheimer.ca/federation quebecoise/fr).