9 tyroliennes géantes à essayer au Québec

Pour profiter de la saison des couleurs, rien de mieux que de prendre de la hauteur. Si vous souhaitez faire changement des randos en montagne ou des balades en télésiège, vous pouvez essayer une activité un peu plus aventureuse: les parcours de tyroliennes dans la nature. De quoi combiner contemplation... et émotions!

Ziptrek Tremblant: cinq tyroliennes et 4 km de descente

Mont-Tremblant, Laurentides

C’est un circuit de cinq tyroliennes, dont deux de plus de 1000 m, qui vous attend chez Ziptrek Tremblant, au cœur de la célèbre station de ski. L’aventure commence au sommet de la montagne et se termine au cœur du village piétonnier de Tremblant. Entre les deux: 4 km de «descente» à toute allure et différentes plateformes pour observer les paysages colorés.

Jusqu’au 17 octobre 2021

Prix: 129 $ par adulte / 109 $ par enfant (7 à 12 ans)

Infos: tremblant.ziptrek.com

Tyroparc: quatre mégas tyroliennes en forêt

Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

Au parc d’aventures en montagne Tyroparc, on peut faire un parcours de quatre mégas tyroliennes, pour un total de 2,6 km de «vol plané». La plus impressionnante des tyroliennes fait 900 m de long et 115 m de hauteur. Pour en faire l’expérience, il faut choisir le forfait «La Classique», qui comprend aussi 1,3 km de randonnée à travers une érablière et des caps rocheux.

Jusqu’au 31 octobre 2021 (à noter que certaines des tyroliennes sont aussi offertes en hiver)

Prix: 70,70 $par adulte / 55,55 $ par enfant (5 à 15 ans)

Infos: tyroparc.com

Mont Sutton: une tyrolienne géante de 1 km

Sutton, Cantons-de-l’Est

En juillet 2021, le mont Sutton a inauguré une tyrolienne géante de 1 km de longueur, dont le point de départ se trouve au sommet de la montagne, à 680 m d’altitude. Une fois la descente de 1000 m terminée, les participants ont droit à une deuxième tyrolienne «surprise» de 400 m pour revenir sur le plancher des vaches.

Jusqu’au 11 octobre 2021

Prix: 69 $ par adulte / 59 $ pour les enfants (10 à 15 ans)

Infos: montsutton.com

Parc Aventures Cap Jaseux: sept tyroliennes géantes avec vue

Saint-Fulgence, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour zigzaguer au-dessus de la forêt et apercevoir le fjord du Saguenay du haut de longs câbles d’acier, c’est au Cap Jaseux qu’il faut aller. Son circuit de tyroliennes géantes comprend sept tyroliennes avec vue, que l’on peut aussi faire en combo avec le parcours aérien «fjord en arbres».

Jusqu’au 31 octobre 2021

Prix: 38,25 $ par adulte / 36,25 $ par enfant (8 à 17 ans)

Infos: capjaseux.com

Géoparc UNESCO de Percé: devant le rocher Percé

C’est une tyrolienne «à pic» de 230 m qui vous attend dans le village vedette de la Gaspésie. Elle débute sur la plateforme suspendue transparente du géoparc et permet aux aventuriers d’atteindre une vitesse de 50 km/h avant d’atterrir sur une plateforme en contrebas. Le tout dure seulement de 10 à 15 minutes, mais la vue est dure à battre: elle englobe le rocher Percé, l’île Bonaventure, le golfe du Saint-Laurent et même le parc national Forillon au loin.

Jusqu’au 30 septembre / Du lundi au vendredi seulement

Tarifs:14 $ par adulte / 10 $ par enfant (6 à 15 ans)

Infos: geoparcdeperce.com

Arbraska, Parc Laflèche: «ziptour» au-dessus de la canopée

Val-des-Monts, Outaouais

Ce trajet mène les aventuriers d’une plateforme à l’autre, au-dessus des arbres et des lacs du parc Laflèche. On s’y élance sur pas moins de huit tyroliennes, pour une sortie au-dessus de la canopée d’environ 1h30.

Jusqu’au 14 novembre 2021

Tarifs: 55 $ par personne

Infos: arbraska.com

Arbraska, Chauveau: «ziptour» au-dessus de la rivière Saint-Charles

Québec, dans la région de Québec

Pour voler au-dessus de la rivière Saint-Charles, on peut prendre part au «ziptour» d’Arbraska Chauveau. Un total de sept tyroliennes, dont trois de plus de 100 m, attend les participants. On prévient qu’il y a plusieurs montées entre les «vols planés».

Jusqu’au 14 novembre 2021

Tarifs: 27 $ par personne

Infos: arbraska.com

Via Batiscan: traversée de la rivière Batiscan

Saint-Narcisse, Mauricie

Le parcours de la Grande Tyrolienne de Via Batiscan n’est pas si «grand», mais il promet tout de même des sensations fortes puisqu’il survole la rivière Batiscan d’une rive à l’autre. Le trajet compte deux tyroliennes, pour une traversée totale de 165 m.

Jusqu'au 11 octobre 2021

Tarifs : 14,79$ par adulte / 12,18$ par enfant (17 ans et moins) / 47,84$ par famille

Infos: parcbatiscan.ca

Pour l’an prochain?

La tyrolienne du parc de la Chute-Montmorency: d'un bout à l'autre de la chute

Québec, dans la région de Québec

Fermée jusqu’à nouvel ordre, cette tyrolienne est à mettre sur sa liste d’expériences à essayer un jour. Car, bien qu’elle ne fasse «que» 300 m de long, elle permet de longer la chute Montmorency d’un bout à l’autre, les pieds dans le vide.