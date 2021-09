PAQUET, Dr. Jean-René



À son domicile, entouré de l'amour des siens, est décédé le 25 août 2021, à l'âge de 78 ans, le Dr. Jean-René Paquet, conjoint de Nicole Filiatrault et fils de feu Jean-Paul Paquet et de feu Clémence Giguère. Il demeurait à Berthier-sur-Mer.le vendredi 1er octobre 2021, de 19h à 21h et, de 9h à 11h.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Serge Deblois), Pierre et Christine (Carl Leblanc); ses petits-enfants: Alexandre Deblois et Anne -Clémence Leblanc; sa belle-mère Ruth Brochu Filiatrault (Gonzague Duchesne, feu Claude Filiatrault); sa belle-sœur Michèle Filiatrault (Jean-François Desîlets); son beau-frère Jean Filiatrault (Annie Mercier) et ses neveux et nièces: Isabelle Desîlets (Marc-Olivier Bourassa), Charles-Éric Desîlets (Félix Maurer), Marie Filiatrault, Nicolas Filiatrault et Alexandre Filiatrault. Il laisse également dans le deuil plusieurs grand(e)s ami(e)s. Par son implication familiale, sociale et l'exercice de sa profession pendant plus de 49 ans, il a contribué à rendre meilleure la vie de plusieurs. Tous conserveront de lui le souvenir d'un homme humble, dévoué et d'une grande générosité. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC de Montmagny pour leur soutien et de manière plus particulière les Dre Michelle Boulanger et Dre Annie Mercier pour le réconfort apporté, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène (Centre de soins palliatifs à Montmagny) 350, Avenue St-David, Montmagny, Qc, G5V-4P9. www.jedonneenligne.org/ maisonhelene/