GUAY, Marie-Jeanne



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 août 2021, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée dame Marie-Jeanne Guay. Elle était la fille de feu dame Maria Savoie et de feu monsieur Louis de Gonzague Guay. Elle habitait à Québec dans le quartier Montcalm.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront par la suite déposées au Parc commémoratif La Souvenance à une date ultérieure en présence des membres de sa famille. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs : Lucille Ouellet (feu Roger Guay), Madeleine Pichette (feu Jean-Guy Guay) et Lorraine Roy (feu Olivier Guay), ainsi que de nombreux cousins, cousines, nièces et neveux, dont Pierre, Jean (Ana Claudia Lobo Cruz) et Michel de la famille Bergevin dont elle était très proche. Outre les membres de sa famille, elle laisse aussi dans le deuil ses nombreux amis(es) de l'Entraide du Faubourg, du complexe d'appartements Le Montmorency et de la résidence Le Saint-Patrick. Elle était également la sœur de Jean-Marie, Gaston (Jeannine Drolet), Anne-Marie (Majella Drolet) et Pierrette (André Bergevin) tous décédés. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Saint-Patrick, les docteurs Martin Lalinec Michaud, Marie Laliberté et Valérie Gaudreault, ainsi que l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Entraide du Faubourg, 369 rue Saint-Jean, Québec, Qc, G1R 1N8, (418) 522-2179, info@entraide-faubourg.org