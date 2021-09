DRAPEAU, Guy



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Drapeau, survenu le 9 septembre 2021, à l'I.U.C.P.Q. Il nous a quittés en douceur, entouré de l'amour de gens qui lui étaient chers.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa conjointe Suzanne Piquette O'Rourke, ses frères : François et feu Jean, son neveu Nicolas Drapeau (Marie-Christine Vasseur); les enfants de sa conjointe : Robert, Isabel et John-Philip O'Rourke; les enfants de ces derniers : Judy O'Rourke, Philippe Mercier et James O'Rourke. Il laisse également dans le deuil sa belle-fille Danielle Delisle et son filleul Alexandre Jutras, de nombreux cousins et cousines des familles Drapeau et Côté ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q. pour leur empathie, leur professionnalisme, leur dévouement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.