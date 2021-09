GIGUÈRE, Éric



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le lundi 20 septembre 2021, à l'âge de 54 ans et 11 mois, est décédé monsieur Éric Giguère, fils de feu Gustave Giguère et de madame Louise Roy. Il demeurait à Beauceville. Monsieur Éric Giguère sera exposé au(maximum 50 personnes sur rotation)le dimanche en soirée de 19h à 21h30 ainsi que lundi à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Karl (Vikie Barrette) et Anthony Giguère; ses petits-enfants: Méanne et Louana Giguère; sa mère Louise Roy (feu Gustave Giguère). Il était le frère de: Stéphane et feu Carl Giguère. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8.