Combien gagne votre maire?

Le Journal vous présente la deuxième édition du dossier spécial sur le salaire des élus municipaux du Québec. Notre Bureau d’enquête a compilé les données de 885 villes, municipalités, paroisses et cantons, pour un total de près de 6500 élus. Ces données sont publiques, mais sont souvent difficiles à rassembler et à analyser. Dans notre outil interactif suivant, vous pourrez facilement savoir combien gagnent les maires et conseillers qui briguent (ou pas) un nouveau mandat en novembre prochain.

Loin de s’enrichir sur le dos des contribuables, de nombreux élus municipaux, qui oeuvrent à temps partiel, acceptent un bien maigre cachet en échange de leur implication. Dans de nombreux villages, les salaires annuels sous la barre des 5000 $ ne sont pas rares, particulièrement pour les postes de conseillers.

Le Québec compte même au moins un maire bénévole, celui de Lac-Édouard, qui a renoncé à sa rémunération pour le bénéfice de la collectivité. Le Journal répertorie ici quelques exemples d’élus parmi les moins bien payés de la province.

MÉTHODOLOGIE