Costco limite à nouveau les achats de papier de toilette

Encore une fois, la chaîne de supermarchés Costco a placé vendredi une limite d’achat sur le papier de toilette, le papier essuie-tout et les produits nettoyants.

La hausse de la demande en raison de la pandémie et du variant Delta est en cause, mais ce n’est pas le seul facteur qui a forcé cette limite. Le manque de camionneurs, camions de livraison et conteneurs limite grandement l’inventaire en magasin.

«Plusieurs grandes marques demandent des délais de livraison plus longs et, dans certains cas, des difficultés à trouver des chauffeurs et des camions à court terme», a indiqué le directeur financier et vice-président de la chaîne, Richard Galanti, lors du dévoilement des résultats financiers de l’entreprise, jeudi soir.

En 2020, les Costco de plusieurs endroits à travers le monde se sont retrouvés en rupture de stock. Les magasins de la province n’ont pas été épargnés.

«Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait une petite panique chez les gens. Ça fait un peu peur, j'avoue. Mais avec le papier de toilette et les Scott Towels, ça devrait être correct», avait témoigné une cliente du Costco de Vaudreuil à une journaliste de TVA Nouvelles.

