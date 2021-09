Violence par armes à feu à Montréal: un jeune homme de 19 ans perd la vie

Les premiers moments de la journée de samedi ont été particulièrement agités dans la métropole, alors que trois événements impliquant des armes se sont déroulés en l’espace de quelques minutes.

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

Vers 4 h 30, un homme de 19 ans, blessé par balle, s’est présenté de lui-même dans un centre hospitalier de Montréal pour y soigner des blessures graves. Il a malheureusement succombé à ses blessures.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Selon les premières informations, la victime aurait été transportée à l’hôpital à bord d’une voiture où se trouvaient trois de ses amis. Des impacts de projectiles ont été retrouvés sur la voiture et les trois individus ont été rencontrés par les policiers.

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

«Présentement les circonstances entourant ce décès sont inconnues et le lieu de l’événement est inconnu.

L’enquête est en cours», a déclaré Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), samedi matin à l’antenne de LCN.

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

Il s’agit du 22e homicide à survenir sur le territoire du SPVM depuis le début de l’année.

Une quinzaine de minutes plus tôt, le SPVM a été appelé à se rendre dans l’arrondissement sud-ouest, au coin des rues Drake et De Sève, pour des coups de feu tirés. Des douilles ont été retrouvées au sol, mais aucun blessé ne se trouvait sur place et aucun suspect n’a été interpellé pour cet événement.

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

À peu près au même moment, un homme de 31 ans serait entré par effraction dans le domicile d’une femme habitant sur la rue Provost, près de la 13e avenue à Lachine. Ce dernier aurait poignardé la femme à la suite d’une dispute liée aux stupéfiants. Elle s’est présentée en centre hospitalier, où sa vie est hors de danger, a confirmé la porte-parole du SPVM. Après l'agression, le suspect s'est enfui et il est toujours recherché par les policiers.

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

«Pour l’instant on n’est pas en mesure d’établir de lien entre les différents évènements», a également précisé l’agente Caroline Chèvrefils.

THIERRY LAFORCE/AGENCE QMI

À VOIR AUSSI