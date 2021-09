Deux blancs du Mâconnais à ne pas rater!

La région de Mâcon, dans le sud de la Bourgogne, propose un éventail de vins blancs qui, souvent, n’ont pas à rougir devant ceux, plus fameux, que l’on retrouve au nord, sur la Côte d’Or.

Élaborés eux aussi à partir de chardonnay (et certains vins à partir d’aligoté), les blancs du Mâconnais sont habituellement légers et fruités. Les meilleurs, ceux qui proviennent des appellations «Villages» (27 au total), se distinguent par leur caractère plus singulier et un supplément de complexité. En voici deux qui, en plus d’être très bons, ont la particularité de présenter deux styles bien différents.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Nicolas Maillet, Mâcon-Verzé 2018 34$ - Code SAQ 11634691 – 13% - 1 g/L – Biologique

Un des «villages» les plus connus, Verzé, profite de sols de calcaire et de marne. La famille Maillet y produit des vins depuis 1928 et Nicolas, qui dirige aujourd’hui la petite propriété de sept hectares, impressionne par la qualité et la constance de ses vins. Nez tout en nuance de fleur blanche, de citronnelle et d’agrumes chauds. La bouche est de bonne concentration tout en montrant un côté cristallin. Finale soutenue évoquant des notes d’iode et de pierre à fusil. Frais, parfaitement sec et énergique, c’est un régal à l’apéro ou pour accompagner poissons et fromages.

★★★ 1⁄2 - $$$

Domaine Clos des Rocs, En près Forêt 2019, Mâcon-Loché 31,50$ - Code SAQ 14556237 – 15% - 4 g/L – Biologique

Situé au sud de Vinzelles, Loché est un autre «village» qui se démarque auprès des amateurs. Issu d'une petite parcelle de 0,5 ha de vignes de 25 ans, avec une exposition sud-est et un sol argilo-calcaire, Olivier Giroux élabore des vins précis en usant avec parcimonie de l’élevage sous bois. On est en présence, ici, d’un vin beaucoup plus concentré et charnu que le précédent, avec une bouche juteuse et un nez plus puissant qui évoque la pêche, l’abricot, l’acacia et le fenouil. Finale puissante qui bénéficie d’une bonne acidité pour maintenir le tout en équilibre et assurer une certaine buvabilité. C’est assurément un vin de table qui donnera toute sa mesure avec une volaille ou un poisson en sauce.

★★★ - $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel