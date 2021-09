Disparition d’un quinquagénaire à Beauport

Robert Leboeuf, âgé de 56 ans, a été vu pour la dernière fois à sa demeure de Beauport, samedi matin, vers 9h30. Il se déplacerait à pied.

L’homme porterait une casquette avec inscription « Cuba », des pantalons foncés et un manteau noir. Il a quitté sa résidence avec deux sacs d’épicerie.

Il a les cheveux courts et gris, les yeux bleus, et parle très lentement. Il mesure 6 pieds et pèse 157 livres.

« M. Leboeuf doit prendre de la médication sans quoi son état pourrait se détériorer », affirme le sergent David Poitras, du SPVQ.

Composez le 911 si pour une intervention immédiate si vous l’apercevez.