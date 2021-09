MAY, Gregory



C'est avec une profonde tristesse que la famille de Gregory May annonce son décès soudain, le 20 septembre 2021, à l'âge de 64 ans. La famille accueillera les parents et amisde 13h à 15hL'inhumation suivra au cimetière Crystal Lake de Stanstead. Les parents et amis seront ensuite invités à un goûter qui sera servi au 1896 chemin May à Coaticook. J1A 2S4. Il laisse dans le deuil son épouse Maureen Shaughnessy, sa fille Kassandra (Steven Duran-Gingras), sa soeur Gillian (Mike Eyde), son beau-frère Eric Shaughnessy (Diane Brisson), sa belle-soeur Carole Nadeau (Clément Girard), nièces et neveux: Chyanne (Luca), Alex (Véronique), Andrew (Sarah), Philippe (Sarah-Eve), Michael, Cynthia, Maxime (Christina), Simon-Pierre (Stéphane). Il laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et amis, notamment Angus, Hunter, Simon, Rodney, Yvan, Luc et toute la famille Hi-Tec.