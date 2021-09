VERRET, Ghislaine



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 août 2021, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée dame Ghislaine Verret, fille de feu monsieur Eugène Verret et de feu dame Simonne Pichette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil son frère Marcel (Gisèle Dumas) et sa soeur Lucille (feu Jean-Pierre Moisan), ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur Yvette (Roger Gagnon) et son frère Fernand (Gabrielle Vézina). La famille tient à remercier tous ses amis si importants, qui ont su lui apporter sérénité et bonheur tout au long de sa vie.