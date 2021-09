ROY, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jacques Roy, survenu le 2 septembre 2021, à l'âge de 82 ans. Il était le fils de feu Lucille Fournier et de feu Gérard Roy. Il laisse dans le deuil ses enfants (feu Lise Bourque) : Marie-Josée, Danielle, Martin et Alain, ainsi que les enfants de son épouse feu madame Ghislaine Bergeron : Claude, Luc et Paule; ses petits-enfants, ses frères : Raymond, feu Marcel, Paul-André, Gabriel, Gaston, Louis-Marie, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. La famille vous accueillera le vendredi 8 octobre de 14 h à 21 h à laSuivie de l'inhumation de l'urne à 11h30 au cimetière Saint-Antoine-de-Padoue, situé au 655 Chemin de Chambly, Longueuil, QC, J4H 3L9.