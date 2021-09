Hommage doublement mérité

Photo courtoisie

Le Blizzard du Séminaire St-François (SSF), de la Ligue M18 AAA du Québec, a profité de son match d’ouverture de la saison 2021-2022, le 11 septembre dernier, pour dévoiler le Trophée Clermont et Jeannine Gingras qui sera remis annuellement à un joueur du Blizzard qui sera reconnu par ses pairs comme étant un joueur dédié, engagé, positif, travaillant, qui encourage ses coéquipiers, qui exerce un leadership à sa façon et qui sera apprécié par ses coéquipiers, ses entraîneurs, et du personnel et du corps enseignant au SSF. Clermont et Jeannine Gingras (photo) sont deux véritables passionnés du hockey qui avaient été recrutés par Bob Chevalier en 1980 à l’époque des Gouverneurs de Ste-Foy. Depuis, c’est une association qui perdure depuis plus de 40 ans, dont 21 ans avec le Blizzard du SSF qui a voulu en créant ce trophée souligner leur passion et leur engagement indéfectible. Un bien bel hommage mérité si vous voulez mon avis.

50 ans de mariage

Céline Rhéaume et Raymond Paquet (photos), du quartier Notre-Dame des Laurentides à Québec, se sont mariés, il y a 50 ans, le 25 septembre 1971 à l’église de Lac St-Charles. Cinquante ans plus tard, ils habitent toujours leur maison où ils ont élevé leurs 4 enfants (Caroline, Martin, Elaine et Diane). Plusieurs se souviendront de Raymond, qui fut propriétaire de Mini-Béton Martel de Charlesbourg, acquis par la suite par Béton sur mesure, et de Céline, mère au foyer, aux multiples talents et toujours prête à aider. La famille Paquet compte aussi 4 petits-enfants (Mégane, William, Nelly et Alyssia) sans oublier les gendres (Mario, Stéphane et Wayne). Félicitations pour votre 50e anniversaire de mariage qui sera marqué par quelques surprises, dont la première ce matin dans ma page.

Stadaconé FEST

La Distillerie Stadaconé, située au 235, 2e Rue, à Limoilou (Québec) et célèbre pour ses gins Bleu, Rouge et Noir, présente aujourd’hui, de 14 h à 21 h son tout premier festival extérieur avec en vedette : Manu Militari, rappeur, parolier et auteur-compositeur québécois ; The Bebette duet ; Michaëlle ; le duo Velvet Black et plusieurs autres invités. Réservation en ligne obligatoire : https://lepointdevente.com/billets/ag5210925003. Le prix du billet (15 $) comprend le spectacle, 2 maïs et 1 consommation. Gratuit pour les 12 ans et moins. Le nombre de spectateurs est limité à 400.

En souvenir

Le 25 septembre 2011. Dix mois après le décès de l'ex-entraîneur de hockey Pat Burns, on assiste à l’inauguration officielle de l’aréna qui porte son nom à Stanstead, en Estrie. La nouvelle installation sportive, qui compte 360 sièges, a été construite au coût de 8,9 millions de dollars.

Anniversaires

Michel Carrier (photo) animateur radio (CHOC-FM) et télé (Télé-Mag)... Geneviève Borne, animatrice télé, 53 ans... Catherine Zeta-Jones, actrice britannique, 52 ans... Will Smith, acteur américain de cinéma, 53 ans... Joey Saputo, propriétaire du club de soccer FC Montréal, 57 ans... Mike Gauthier, chroniqueur artistique, 61 ans... Sonia Benezra, animatrice radio-télé au Québec, 61 ans... Gilles Renaud, comédien québécois, 77 ans... Michael Douglas, acteur américain de télé et de cinéma, 77 ans... Barbara Walters, ex-journaliste américaine, 92 ans.

Disparus

Arnold Palmer (photo), 87 ans, golfeur américain... 2017 : Gérard Palaprat, 67 ans, auteur-compositeur-interprète français... 2016 : José Fernández, 24 ans, lanceur étoile des Marlins de Miami de la LNB... 2015 : Christopher Jackson, 67 ans, organiste, claveciniste et chef de chœur canadien... 2014 : Ulrick Chérubin, 70 ans, originaire d’Haïti, maire d’Amos depuis 2002... 2012 : Roch Chalifour, 52 ans photographe de Québec... 2012 : Andy Williams, 84 ans légendaire crooner américain... 2007 : Patrick Bourque, 29 ans, bassiste québécois... 2009 : Pierre Falardeau, 62 ans, cinéaste et écrivain québécois... 2005 : George Archer, 66 ans, golfeur professionnel américain... 1997 : Hélène Côté-Baillargeon, 81 ans, folkloriste et comédienne.